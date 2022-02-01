Güder'den Oda Başkanı Toptaş'a hayırlı olsun ziyareti

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda yeniden Malatya Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlığına seçilen Ramazan Toptaş ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Genel Kurulunda güven tazeleyen Başkan Ramazan Toptaş ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Başkan Güder'in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, "Bünyesinde bin 163 üyeyi bulunduran Malatya Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri odası olarak Battalgazi Belediyesi Başkanımız Osman Güder ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde meslektaşlarımız bazı sıkıntılar yaşamıştı. Bu süreçte başkanımız Osman Güder her daim bizim yanımızda oldular. Ne zaman arasak ya da ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa başkanımız bize kapısını açık tutmuştur. Geçtiğimiz sene ilimizde bir fuar organize etmiştik ve gelinen süreçte o fuarı yapmak biraz sancılı oldu. Fuara on gün kala iptal durumu bile söz konusuydu ama sağ olsun başkanlarımızın büyük desteğiyle o fuarı camiamıza kazandırdık. Başkanlarımız bize büyük değer veriyor. Şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Esnaflarımızın bizim göz bebeğimizdir"

Ziyaretinde sıcak karşılamalarından dolayı oda başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Güder, "Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde 609 oy alarak yeniden güven tazeleyen Ramazan Toptaş ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Çok aktif bir şekilde çalışan başkanımız, oda olarak başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bunun karşılığını da yapılan seçimlerde almıştır. Yerel yönetimler olarak Sivil Toplum Kuruluşlarımızı önemsiyoruz. Esnafımız ve sanatkarlarımızla birlikte olmamız lazım. Çünkü esnafımızın bizim göz bebeğimizdir. Malumunuz bir pandemi dönemi geçiriyoruz ve esnaflarımız bazı sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıları birlik ve beraberlik içerisinde atlatıyoruz. Bugüne kadar hep esnafımızın yanındaydık, olmaya da devam edeceğiz. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA