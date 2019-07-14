Gücünü Raspberry Pi'den Alan Taşınabilir Oyun Bilgisayarı: LYRA

Geçmişten günümüze oyun konsolları ve bilgisayarlar teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak gelişmeye devam ediyor. Bugüne kadar avuçlarımızın içine sığan PSP gibi taşınabilir birkaç oyun konsolu görmüştük ancak Lyra hepsinden daha farklı olacak.

Gücünü Raspberry Pi CM3L modülünden alan Lyra, 5 inçlik 800x480 çözünürlüğe sahip TFT LCD bir ekrana sahip olacak. Kasanın altında, Cortex A53 64 bit işlemciye sahip olacak konsol, aynı zamanda 1GB'lık LPDDR2 SDRAM taşıyacak ve cihazın bataryası 3.000mAh olacak. 16GB'lık microSD hafıza alanı olan konsolun hafızası 512GB'a kadar genişleyebilecek. Cihazda bir adet microUSB 2.0 girişi, bir adet HDMI girişi ve bir adet de 3.5mm ses jak girişi olacak.

Cihaz iki farklı şekilde satışa sunulacak: RTG ve DIY. Eğer cihazın parçalarını kendiniz birleştirmek istiyorsanız ve bunu yapabilecek kadar sabırlıysanız, DIY (Kendin Yap) modelini sipariş ederek yapılması gerekenleri gösteren bir kılavuz ve gerekli malzemeleri alabilirsiniz. Şirket, bütün parçaları birleştirmenin en fazla 15 dakika süreceğini iddia ediyor. Bir başka sipariş yöntemi ise RTG (Başlamaya Hazır). Eğer konsolu birine hediye edecekseniz veya direkt olarak oyun deneyimine başlamak istiyorsanız bu modeli sipariş edebilirsiniz.

Lyra, daha büyük bir ekranda oyun oynamak isteyenlere HDMI desteği ile bu isteklerini yerine getirmeleri için imkân veriyor. Ayrıca microUSB girişleri sayesinde konsola farklı kontrol cihazları da bağlayabiliyorsunuz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Lyra yalnızca bir oyun konsolu olarak değil, bir bilgisayar olarak da kullanılabiliyor. Yalnızca bir klavye ve bir fare bağlayarak taşınabilir kişisel bilgisayarınız haline getirebileceğiniz Lyra, internette gezinmek, email göndermek ve almak, film izlemek gibi bir bilgisayarın yapabileceği şeyleri sizlere sunuyor.

Şu anda proje Kickstarder'da 23.295 dolar toplamış durumda ve şirket ürünün teslimatlarını Aralık 2019'da başlatmayı planlıyor. Eğer siz de bu cihaza sahip olmak istiyorsanız yaklaşık 955 TL'ye ön sipariş verebilirsiniz ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kickstarter'da para toplanan her ürün bir pazara çıkmama ihtimali olan bir risktir ve bu riski alarak para yatırmanızı öneririz.