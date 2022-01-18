Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaya son şekli verildi

TBMM'de bir araya gelen 6 partinin temsilcileri, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metin üzerinde son düzenlemeleri yaptı.

Tbmm'de bir araya gelen 6 partinin temsilcileri, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metin üzerinde son düzenlemeleri yaptı. Metnin son hali genel başkanlara sunulacak.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için 6 partinin katılımıyla hazırlanan ortak metne, son şekli verildi. TBMM'de basına kapalı gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün katıldı. Temel ilkelerin yer aldığı metnin son hali, genel başkanlara sunulacak. Toplantıya katılan siyasi partilerin temsilcileri, çalışmalarının sona erdiğini belirterek Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.