Güce ilçesinde TOKİ konutlarının inşaatına başlanıldı

24.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:40

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede inşa edilecek konutların yapımına başlandığını bildirdi.

Boduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Mahallesinde TOKİ tarafından 132 konut yapılacağını söyledi.

İlçede daha önce yapımı tamamlanan konutların ardından vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirten Boduroğlu, "Güce Belediyesi olarak ikinci etap TOKİ projesini de yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. TOKİ tarafından 132 dairenin yapımı için çalışmalara başlanıldı." dedi.

Boduroğlu, inşaatın tamamlanmasının ardından kura çekimi ile hak sahiplerine dairelerinin teslim edileceğini ifade ederek, "Şimdiden tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Talep gelmesi ve uygun yer bulunması halinde üçüncü etap konutlar için de çalışma başlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA