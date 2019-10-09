Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'a Photoshop'la estetik yaptılar

09.10.2019 09:58

Bir sosyal medya kullanıcısı, Gucci'nin 23 yaşındaki yeni modeli Ermeni Armine Harutyunyan'a photoshopla estetik yaptı.

ALIŞILAGELMİŞ GÜZELLİK ALGISINI YIKTI

Dünyaca ünlü İtalyan markası Gucci, 'Milano Moda Haftası'ndaki defilesine seçtiği mankenler nedeniyle ses getirmişti. Markanın 2015 yılından bu yana kreatif direktörü Alessandro Michele, podyuma baş manken olarak çıkardığı Armine Harutyunyan, alışagelmiş güzellik algısını yıkmasıyla tüm dünyada ses getirmişti.

PHOTOSHOPLA ESTETİK YAPTILAR

Sosyal medyada da büyük ses getiren 23 yaşındaki genç mankene bazı kullanıcılar Photoshop'la estetik yaptı. Ortaya çıkan görüntüdeki genç mankeni ise Instagram kullancıları oyuncu Hazer Ergüçlü'ye benzettiler.

NASIL KEŞFEDİLDİĞİNİ ANLATMIŞTI

Armine Harutyunyan "Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin'de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi. İletişim numaralarımı istediler. Bir ay sonra Gucci defilesinin baş mankeni olarak podyuma çıktım. Hâlâ inanamıyorum. Alessandro Michele'nin bambaşka bir güzellik algısı var" dedi.