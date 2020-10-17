Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu
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Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu

17.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:50

Dünyaca ünlü moda devi Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çoraplar tasarladı. Gucci'nin yeni tasarımları kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Gucci'nin yeni tasarladığı siyah renkli külotlu çorabının hem görüntüsü hem fiyatı tartışma konusu oldu. Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çorapları 140 eurodan yani yaklaşık bin 300 TL'den satışa çıkardı.

İşte yeni tasarım için yapılan bazı yorumlar...

Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu

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Haber Yorumları (4)
ÇINAR: Vardır buna para verecek mal
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DAMAT BEY: YIRTIK KOTLARI MODA DİYE GİYENLER BUNUDA ALIRLAR ARTIK. . NE DEMİŞ ATALARIMIZ EĞİLİRSEN SEMER VURAN ÇOK OLUR. .
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ulan bu neki dünyada ne sığırlar var 1 bardak suyu sanat eseri diye koyup bizim paramızla 65 bin liraya satmıştı:)))
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