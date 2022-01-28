Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti

RİZE'de kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kıran, üzerinden otomobiller geçirerek sıra dışı güç gösterileri yapan karate antrenörü Mehmet Karaaslan'ın (64) sağ kolu, kanser hastalığı nedeniyle kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verdiği Karaaslan, "Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim" dedi.

Kentte uzun yıllar, karate antrenörlüğü yaptığı spor okulunda sayısız sporcu yetiştiren Mehmet Karaaslan, kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kırdı, üzerinden otomobil geçirerek sıra dışı güç gösterileriyle dikkat çekti. Karaaslan, spor hayatına devam ederken yıllar önce kolunda başlayan ağrılara aldırış etmedi. Ancak 4 yıl önce ağrılarının artmasıyla detaylı tetkikleri yapılan Karaaslan'a yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve 4 ay önce ameliyat edilen Karaaslan'ın sağ kolu kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verilen Karaaslan, yeniden spora dönmeyi hedefliyor.

'Sporcuyum, bana bir şey olmaz' diye düşünmemek gerektiğini belirten Karaaslan, "Vücudumuzun bize verdiği sinyalleri dinlemeliyiz. Kolum ilk kesildiğinde büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Ben sporumu iki elimi kullanarak yapıyordum. Ama şimdi durumu kabullendim, moralim yerinde. Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim. Tek kolum olmasa da vücudum sapasağlam, spor yapma hırsımla geri döneceğim" ifadelerini kullandı.