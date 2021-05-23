GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.
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GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.

Anadolu Ajansı / Luis Vargas - Haberler | Güncel

Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patlamasının ardından, yanardağ civarında yaşayan köylüler ise bir araya gelerek volkanik aktivitenin durması için dua etti.

Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patlamasının ardından, yanardağ civarında yaşayan köylüler ise bir araya gelerek volkanik aktivitenin durması için dua etti.

GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.
GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.
GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.
GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

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GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti. - Haberler
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