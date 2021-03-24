Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı
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Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı

24.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:58
Guatemala'da La Aurora Havaalanı, yanardağ külü nedeniyle kapatıldı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da La Aurora Uluslararası Havaalanı, yanardağ külü ve volkanik kumla kaplanması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Guatemala Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şubattan bu yana faaliyette olan Pacaya Yanardağı'ndan gelen kül ve dumanın havaalanına ulaşması üzerine uçuşların güvenlik amacıyla durdurulduğu açıklandı.

DGAC Direktörü Francis Argueta, Pacaya'daki volkanik hareketliliğin son günlerde güçlü şekilde arttığına işaret ederek, "Rüzgarın yönünün güneyden kuzeye doğru değişmesi sonucunda La Aurora Havaalanı'na volkanik kum ve kül düştü, bu nedenle işlemler kapatıldı" dedi.

KÜL YAĞMURU ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLDU

Yetkililer, havaalanının kapatılma kararının Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsünün tavsiyesi üzerine alındığını belirtildi.

Ulusal Afet Azaltma Koordinatörü, kül yağmurunun başta Guatemala kenti olmak üzere ülkenin birçok bölgesini etkilediğini açıkladı.

Guatemala'da 6 Haziran 2018'de Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 75 kişi ölmüş, en az 192 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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