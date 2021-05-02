GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması Toplanan grubun slogan atması Toplanan grubun pankartları sallaması GUATEMALA - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması
Toplanan grubun slogan atması
Toplanan grubun pankartları sallaması GUATEMALA - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi. Guatemala şehir merkezinde ana meydanlara pankartlar asıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas