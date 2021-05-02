GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Anadolu Ajansı / Luis Vargas - Haberler | Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması Toplanan grubun slogan atması Toplanan grubun pankartları sallaması GUATEMALA - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması

Toplanan grubun slogan atması

Toplanan grubun pankartları sallaması GUATEMALA - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi. Guatemala şehir merkezinde ana meydanlara pankartlar asıldı.

GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
GUATEMALA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

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