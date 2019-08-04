GTO'dan psikologlara zeka ölçeği uygulama eğitimi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde devlet hastanelerinde görev yapan psikologlar için zeka ölçeği uygulama eğitimi düzenledi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının ÇÖZGER raporlama sistemi uyarınca zorunlu hale getirilen zeka ölçeği testi, üstün yetenekli ve özel gereksinimli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarının öğrenci kabulünde de zorunlu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Mustafa Eryoldaş, düzenlenen eğitim hakkında şu bilgileri paylaştı:

"6-16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan zeka ölçekleri testi, çocuklarımızın zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanı sunar. Testin sonuçlarıyla çocuğumuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak, olası sorunlar konusunda erken önlem alma ve onları yetenekleri, ilgi alanları doğrultusunda yönlendirme şansına sahip olabiliriz. Sağlık Bakanlığının son raporlama yönetmeliği uyarınca başlanan ÇÖZGER sisteminde de bazı özel çocuklarımız için zeka ölçekleri uygulama zorunluluğu getirildi. Ancak şehrimizde test uygulayıcı uzman sayısı yetersizliğinden dolayı raporlama süreci yavaşlıyor. Çocuklarımız için de bu süreç sıkıntılı bir hal almaktadır. Biz de meslek komitesi olarak, sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla bu eğitimi düzenledik. Kentimizde bulunan devlet hastanelerinde görev yapan psikologların katıldığı eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan Kurtoğlu tarafından verildi."

İl Sağlık Müdürlüğüne iş birlikleri için teşekkür eden Eryoldaş, çalışmayla hastanelerdeki raporlama sürecine önemli katkı sunulacağını ve tanı ve raporlama sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Kaynak: AA