GTO'dan koronavirüse dikkat çeken video
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GTO'dan koronavirüse dikkat çeken video

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkat çekmek amacıyla "Maskeyi #KimTakar?" adlı video hazırladı.

12.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:37

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkat çekmek amacıyla "Maskeyi #KimTakar?" adlı video hazırladı.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oda olarak şehrin, ülkenin gelişimi için çalıştıklarını, ticari hayatın yanı sıra sosyal ve kültürel yaşama da dokunduklarını söyledi.

Yıldırım, GTO olarak Kovid-19 salgını sürecinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını, büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Dünyadaki teknolojiye değinen ve sosyal medyanın önemine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Salgın karşısında başarılı olabilmemizin şartı toplumsal bir bilinç oluşturmak. GTO olarak kurumumuz içerisinde pek çok önlem aldık. Fakat bu önlemlerin başarıya ulaşması için toplum genelinde bir farkındalığa, bilince ihtiyaç var. Bu konuda kurumsal iletişim ekibimizle düşünerek 'Maskeyi #KimTakar?' videosunu hazırladık. Kısa süre içerisinde de etkili sonuçlar elde ettik. Videomuz sosyal medya platformlarında çok beğenildi. Bu beğeninin kaynağı da ciddi uyarıların esprili bir dil kullanılarak veriliyor olması. Gerçekten toplumu düşünen, ailesinin, sevdiklerinin sağlığını önemseyen maskesini takar. Bu mesajlar uzun süredir ciddi bir şekilde tüm kurumlar tarafından veriliyor. Biz de farkındalık oluşturmak istedik. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımıza seslenmek isteriz. Lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, kişisel hijyeninize dikkat edin. Belki size bir şey olmayabilir ama farkında olmadan bir insanın hayatına sebep olabilirsiniz."

GTO'dan koronavirüse dikkat çeken video

Kaynak: AA

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