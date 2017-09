Gtb'den, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanına Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Selami Memiş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.



GTB heyeti, ilk olarak Gaziantep'e atanan Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret etti. Karaduman'a yeni görevinde başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin lokomotif illerinin başında gelen Gaziantep'in istikrarlı büyümesinde huzur ve güven ortamının büyük rolü olduğunu söyledi. Asayişin hakim olduğu, insanların güven ve huzur ortamı içerisinde yaşadığı her yerde, başarının da beraberinde geldiğini belirten Tiryakioğlu, "Gaziantep bugün üretiyor, istihdama katkı sağlıyor ve ülkenin en büyük 5 ihracatçı ili arasında yer alıyorsa, bunda şehirde tahsis edilen güven ortamının da büyük etkisi var" dedi.



GTB Meclis Başkanı Selami Memiş'de, "Gaziantep için hep birlikte el ele çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda her zaman güvenlik güçlerimizin yanında ve destekçisiyiz. Büyük fedakarlık ve özveri içerisinde şehrimizin huzuru ve sükuneti için gece gündüz demeden çalışan tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



GTB heyeti daha sonra Gaziantep Jandarma Alay Komutanlığı görevine atanan Albay Halil Uysal'ı makamında ziyaret etti.



GTB Başkanları ve Meclis Üyeleri, bir süre sohbet ederek şehir hakkında bilgiler verdikleri Albay Uysal'a, yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal ise GTB heyetinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, görev bölgelerinde halkın huzuru, can ve mal güvenliği için çalışmalarını özverili şekilde sürdüreceklerini ifade ettiler.



Ziyaretlere, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Surur Aydın, Meclis Katip Üyesi Bilal Darı, Yönetim Kurulu Üyeleri Karaca Türkmen, Cesim Arslan ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da katıldı. - GAZİANTEP