GTB Başkanları Çanakkale zaferinin 105. yılını kutladı
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Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Çanakkale, Güncel

GTB Başkanları Çanakkale zaferinin 105. yılını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:29
GTB Başkanları Çanakkale zaferinin 105. yılını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


GTB Başkanları yayımladıkları mesajda, Çanakkale zaferinin tarihten silinmek istenen aziz bir milletin yedi düvele karşı vatanını korumak için verdiği kahramanca mücadelenin destanı olduğunu belirttiler.


Çanakkale'de türlü zorluklar karşısında azim, inanç ve kararlılıkla kazanılan şanlı zaferin, milli tarihimizi yeniden şekillendirdiği gibi yeryüzündeki tüm mazlum milletlere de kurtuluş yolunda umut kaynağı olduğunu vurgulayan GTB Başkanları, "Çanakkale Zaferi, ecdadımızın türlü zorluklar ve yokluklar içerisinde yüksek bir irade ve sarsılmaz bir inançla tarihin altın sayfalarına yazdırdığı unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Cumhuriyetimize giden yolda atılan en büyük adım olan bu unutulmaz destan, aynı zamanda tarihin seyrini değiştirerek günümüz Türkiye'sinin kapılarını da bizlere sonsuza kadar açmıştır. Çağ açıp, çağ kapatan, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı ecdadımız, Çanakkale'de tarihe önemli bir not düşmüştür. 'Yüreği vatan sevdasıyla yanan bir ulusu hiçbir hiç bir güç mağlup edemez.' Böylesi vatansever bir ruhun emanetçileri olarak bizlere düşen en büyük görev yiğit atalarımızın bizlere bıraktığı bu emanete sımsıkı sarılmak, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi milli birlik ve beraberlik içerisinde millet olma şuurumuzu hiçbir zaman kaybetmeden geleceğe onurla taşımaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle her taşının altında bir yiğitlik destanının yattığı Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdiler - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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