GTA Online The Contract güncellemesi ile birçok yeni müzik eklenecek

Gta Online'a gelen bir önceki güncellemede GTA Online'a yeni radyo istasyonları eklenmişti. Fakat Rockstar bununla yetinmeyip radyolara daha önem vermeye başladı. GTA Online bu hafta içinde yepyeni bir radyo istasyonu ve müzik güncellemeleri alıyor.

GTA Online The Contract güncellemesi ile Rosalia, BigBoy, DJPOOH, ScHoolBoy Q ve Dr. Dre'yi içeren güncellemesi 15 Aralık'ta yayınlanacak. Rosalia ve uzun süredir Rockstar iş birlikçisi Arca'nın ev sahipliği yaptığı Motomami Los Santos adlı yepyeni istasyon, Caroline Polachek gibi sanatçılardan Daddy Yankee, Mr. Fingers ve Aventura'ya kadar her şeyi, ROSALİA'nın yakında çıkacak MOTOMAMI albümünden ilk single'ı olan The Weeknd ile "LA FAMA"yı, Arca'dan parçaları ve The Music Locker'ın kendi Keinemusik'i tarafından üretilen Bad Gyal'dan özel bir şarkıyı çalacak.

Mevcut diğer iki istasyonlar Radio Los Santos ve West Coast Classics'e de düzenlemeler geliyor. Radio Los Santos'a Big Boy, Hit-Boy, Pusha T'nin yer aldığı Freddie Gibbs, Kenny Beats'in yapımcılığını üstlendiği TiaCorine, Rich the Kid, Offset, YG'nin yer aldığı Mozzy'nin yanı sıra Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black ve diğerlerinin müziklerini içeren bir dizi özel yeni müzikler geliyor.

West Coast Classics'te DJ Pooh, Dr. Dre'nin ünlü kariyerine "The Next Episode" gibi klasik Dr. Dre kesimlerinin yer aldığı bir devralma ve Dre'nin bazı arkadaşları ve işbirlikçilerinin çağrılarının yanı sıra 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas ve JAY-Z gibi efsanelerle yaptığı çalışmaları anlatıyor.

