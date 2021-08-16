GTA Online, Los Santos Tuners güncellemesi ile The Lost MC'yi soyma görevi açılıyor!
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GTA Online, Los Santos Tuners güncellemesi ile The Lost MC'yi soyma görevi açılıyor!

GTA Online, Los Santos Tuners güncellemesi ile The Lost MC'yi soyma görevi açılıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

GTA Online güncellemesi, GTA IV'ten The Lost MC motorcu çetesine karşı bir soygun görevi dahil olmak üzere bir dizi yeni içerik ekledi. GTA Online Ağustos güncellemesinde eklenenler!

GTA IV Complete Edition'ın ek oyunlarından biri olan The Lost MC hikayesi, GTA 5'e de eklenmişti. GTA Online'da kendi motorcu çetenizi kurup 'The Lost MC' motorcu çetesiyle karşı karşıya geldiğiniz görevler oluyordu. GTA Online'a gelen son güncellemede eklenen soygunda The Lost MC'yi soyuyorsunuz.

Soygun tek başına rahatça yapılacak kolay bir seviyede. İki adet soygun öncesi hazırlık aşaması var. Tabi zorluğu kolay olunca kazanacağınız para da azalıyor. Soygun sonunda payınıza 162 bin dolar düşüyor. Fakat bonus olarak da hesabınıza 75 bin dolar ekleniyor ve toplamda The Lost MC soygunundan 237 bin dolar elde etmiş oluyorsunuz .

GTA Online, Los Santos Tuners güncellemesi ile The Lost MC'yi soyma görevi açılıyor!

LOS SANTOS TUNERS GÜNCELLEMESİ İLE YENİ İÇERİKLER EKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Grand Theft Auto Online, Perşembe günkü güncellemeyle daha da önemli içeriğe kavuştu. Gelen güncellemede yeni arabalar, bir adet soygun görevi, oyun pazarında çeşitli ürünlerde indirimler içeren bu yeni eklemeler aksiyon doruklara çıkaracak gibi görünüyor.

Güncelleme ile eklenen içeriklerden en dikkat çekeni, The Lost MC motorcu çetesi ile ilgili bir sözleşme. Bu sözleşmede, çetenin illegal ticaret işlerinden kolayca para kazanabileceğinden bahsediliyor.

Rockstar Games, GTA 5'i ve GTA Online'ın bağımsız bir sürümünü yeni nesil konsollara getirmek için hâlâ çok çalışıyor. Oyuncular, oyunun son nesil sürümlerine kıyasla iyileştirilmiş yükleme sürelerinin, grafik iyileştirmelerinin ve daha iyi kare hızlarının keyfini çıkarabilecekler.

GTA 5 ve GTA Online , 11 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X/S'e geliyor.

GTA ONLINE AĞUSTOS GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

  • Yeni araba: Emperor Vectre
  • Yeni kontrat: The Lost MC
  • Çark ödülü: Futo GTX
  • Podyum aracı: Lampadati Michelli GT
  • Adversary modunda iki kat GTA$ ve RP
  • Pursuit Race modunda iki kat GTA$ ve RP
  • Mammoth Squaddie %30 indirim
  • RO-86 Alkonost %30 indirim
  • Lampadati Tigon %30 indirim
  • Grotti Itali GTO %40 indirim
  • Ofislerde %50 indirim
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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