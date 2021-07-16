GTA Online'ın yeni güncellemesi Hızlı ve Öfkeli tarzı sokak yarışını getiriyor!

Rockstar Games, bu ayın sonlarında çıkacak Los Santos Tuners güncellemesi ile Hızlı ve Öfkeli tarzı sokak yarışlarının GTA Online'a dahil edileceğini duyurdu. GTA 5 ve GTA Online'ın yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!

Rockstar Games, Hızlı ve Öfkeli tarzı sokak yarışlarının GTA Online'a entegre edileceğini resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu.

GTA Online bilindiği üzere, yarış gösterileri ve mücadeleleri içeren özelliklere sahip. Ancak, yaklaşan GTA Online: Los Santos Tuners güncellemesi, özel bir sosyal alan, yeni yarışlar ve özelleştirilebilir yeni araçlarla aksiyonu doruklara çıkaracak gibi görünüyor.

GTA 5'in bir bileşeni olarak hizmet veren GTA Online, sürekli kendini yenileyerek geliştirmeye devam ediyor. Rockstar yeni güncellemesinde, son derece özelleştirilebilir araçları sergilemenin yanı sıra, oyuncuların bir araya gelip araba sevgilerini paylaşmaya teşvik eden yeni bir sosyal alan ekliyor.

BİR TWITTER KULLANICISI LOS SANTAS TUNERS GÜNCELLEMESİNİN SIZINTILARINI DUYURDU

Yaz güncellemesini merakla bekleyen oyuncular Rockstar Games'in oyuna önemli bir güncelleme getirmeyeceği konusunda endişelerini paylaşmıştı. Ancak, bu endişelerin yersiz olduğu görülüyor. Bir Twitter kullanıcısı, GTA Online'a Honda S2000, Nissan 240SX XE Hatchback (S13) ve SN95 Mustang dahil olmak üzere heyecan verici birçok aracın dahil edeceğini tespit etti. GTA Online'ın bu yıl içinde PS5 ve Xbox Series X/S'e gelmesiyle bazı yeni araçların özel hız artışlarından yararlanacağını da açıkladı.

Rockstar Games, GTA 5'i ve GTA Online'ın bağımsız bir sürümünü yeni nesil konsollara getirmek için hâlâ çok çalışıyor.Oyuncular, oyunun son nesil sürümlerine kıyasla iyileştirilmiş yükleme sürelerinin, grafik iyileştirmelerinin ve daha iyi kare hızlarının keyfini çıkarabilecekler.

GTA 5 ve GTA Online , 11 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X/S'e geliyor.