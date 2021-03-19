GTA Online bu hafta Arena Savaşı modu için büyük bir etkinlik düzenleyecek | PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliyor!

GTA Online'ın bu hafta Arena Savaşı modu için düzenleyeceği etkinlikte iki kat daha fazla oyun içi para, RP ve daha fazlasını oyuncularla buluşturacak. Güncellemeyle gelecek yenilikleri öğrenmek için haberin detaylarını bakınız...

Rockstar Games tarafından yapılan son güncellemeyle bu hafta GTA Online Arena Savaşı moduna giren oyuncular iki kat para ve RP kazanacaklar. GTA Online, 2013'te yeniden piyasaya sürülmesinin ardından oyunu geliştirmek ve güncellemeleri eksiksiz sunmak için büyük bir çaba göstermişti. Oyunun çıkışının üstünden yedi yıl geçmesine rağmen hala çok sayıda aktif oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Rockstar, oyunun yeni nesil konsollarda (PlayStation 5 ve Xbox Series X) yayınlanacağını ve oyunun popülerliğini kaybetmeden emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

GTA Online hayranları Rockstar'ın yeni bir güncellemeyle oyunda düzeltmeler yapacağını duyurmasının ardından heyecan duymuştu. GTA Online yavaş PC yüklenme sürelerinden uzun süredir şikayetçi olan oyuncular, gelen haberle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Ayrıca gelen güncellemede sunulacak GTA Online etkinliği oyunculara ödüller kazanma fırsatı veriyor.

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Rockstar tarafından yapılan güncellemede, GTA Online oyuncuları Arena Savaşı modlarının yanı sıra Rhino Avı ve Özel Araç Çalışması ödüllerini kazanabilecek. Ayrıca, Rhino Hunt oyun modunda bir promosyon da var, bir oyuncu kazansın veya kaybetsin, normal nakit ve RP'nin iki katı değerini kazanacak.

Etkinlik ayrıca hafta boyunca geçerli olarak ücretsiz Brute Heavy-Duty Tee ve The Diamond Casino & Resort şanslı çarkını kullanma fırsatını sunuyor. Rockstar, GTA Online'ın silahlı araçlarının çoğunda bir indirim gerçekleşti, böylece oyuncular Arena Savaşı modunda bir dizi ödülden rahatlıkla yararlanabilecek.

Çifte ödül ve indirimli araçlar sunan bu haftaki etkinlikte, oyuncular çok fazla para ve yüksek güçlü araçların olduğu bir garaj oluşturmalılar.