GTA Online Black Friday'de oyuncularına büyük ödüller sunuyor
GTA Online, popüler araçlarda, yatlarda ve ücretsiz oyun içi nakitlerde Black Friday indirimleri başlıyor.
Oyuncular Gta Online ve Prime Gaming hesaplarını bağlayarak veya bir PS Plus hesabıyla biraz ekstra oyun içi nakit üretebilirken, süslü araçlar ve mülkler gibi oyunun bazı pahalı giderlerinin taban fiyatından tasarruf etme fırsatlarında savurganlık yapmak için tam zamanı.
GTA Online'da Oppressor ve Oppressor MK II, Deluxo, yatlar ve yenilemeleri gibi birçok popüler araçlarda %40-50 indirimler yer alıyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
İndirimler 26 Kasım'da Black Friday'de başlıyor. Bununla birlikte, GTA Online oyunculara ek olarak 500.000 $ giriş bonusu da vermektedir.
GTA ONLINE BLACK FRIDAY FIRSATLARI
- Yatlarda %40 indirim (+Yenileme)
- RO-86 Alkonost'ta %50 indirim ($2,175,000 - $1,631,250)
- Avenger'da %50 indirim ($1,725,000)
- Deluxo'da %50 indirim ($2,360,750 - $1,775,000)
- Oppressor Mk2'de %50 indirim ($1,945,125 - $1,462,500)
- Oppressor'da%50 indirim ($1,762,250 - $1,325,000)
- Scramjet'te %50 indirim ($2,314,200 - $1,740,000)
- Stromberg'de %50 indirim ($1,592,675 - $1,197,500)
- Toreador'da %50 indirim ($1,830,000)
- Luxor Deluxe'te %50 indirim ($5,000,000)
- Luxor'da %50 indirim ($812,500)
- X80 Proto'da %50 indirim ($1,350,000)
- Calico GTF'de %40 indirim ($1,197,000 - $897,750)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Haberler.com - Son Dakika Haberleri