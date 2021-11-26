GTA Online Black Friday'de oyuncularına büyük ödüller sunuyor - Haberler
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GTA Online Black Friday'de oyuncularına büyük ödüller sunuyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Online Black Friday'de oyuncularına büyük ödüller sunuyor

GTA Online, popüler araçlarda, yatlarda ve ücretsiz oyun içi nakitlerde Black Friday indirimleri başlıyor.

Oyuncular Gta Online ve Prime Gaming hesaplarını bağlayarak veya bir PS Plus hesabıyla biraz ekstra oyun içi nakit üretebilirken, süslü araçlar ve mülkler gibi oyunun bazı pahalı giderlerinin taban fiyatından tasarruf etme fırsatlarında savurganlık yapmak için tam zamanı.

GTA Online'da Oppressor ve Oppressor MK II, Deluxo, yatlar ve yenilemeleri gibi birçok popüler araçlarda %40-50 indirimler yer alıyor.

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İndirimler 26 Kasım'da Black Friday'de başlıyor. Bununla birlikte, GTA Online oyunculara ek olarak 500.000 $ giriş bonusu da vermektedir.

GTA ONLINE BLACK FRIDAY FIRSATLARI

  • Yatlarda %40 indirim (+Yenileme)
  • RO-86 Alkonost'ta %50 indirim ($2,175,000 - $1,631,250)
  • Avenger'da %50 indirim ($1,725,000)
  • Deluxo'da %50 indirim ($2,360,750 - $1,775,000)
  • Oppressor Mk2'de %50 indirim ($1,945,125 - $1,462,500)
  • Oppressor'da%50 indirim ($1,762,250 - $1,325,000)
  • Scramjet'te %50 indirim ($2,314,200 - $1,740,000)
  • Stromberg'de %50 indirim ($1,592,675 - $1,197,500)
  • Toreador'da %50 indirim ($1,830,000)
  • Luxor Deluxe'te %50 indirim ($5,000,000)
  • Luxor'da %50 indirim ($812,500)
  • X80 Proto'da %50 indirim ($1,350,000)
  • Calico GTF'de %40 indirim ($1,197,000 - $897,750)

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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