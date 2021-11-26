GTA Online Black Friday'de oyuncularına büyük ödüller sunuyor

Oyuncular Gta Online ve Prime Gaming hesaplarını bağlayarak veya bir PS Plus hesabıyla biraz ekstra oyun içi nakit üretebilirken, süslü araçlar ve mülkler gibi oyunun bazı pahalı giderlerinin taban fiyatından tasarruf etme fırsatlarında savurganlık yapmak için tam zamanı.

GTA Online'da Oppressor ve Oppressor MK II, Deluxo, yatlar ve yenilemeleri gibi birçok popüler araçlarda %40-50 indirimler yer alıyor.

İndirimler 26 Kasım'da Black Friday'de başlıyor. Bununla birlikte, GTA Online oyunculara ek olarak 500.000 $ giriş bonusu da vermektedir.

GTA ONLINE BLACK FRIDAY FIRSATLARI

Yatlarda %40 indirim (+Yenileme)

RO-86 Alkonost'ta %50 indirim ($2,175,000 - $1,631,250)

Avenger'da %50 indirim ($1,725,000)

Deluxo'da %50 indirim ($2,360,750 - $1,775,000)

Oppressor Mk2'de %50 indirim ($1,945,125 - $1,462,500)

Oppressor'da%50 indirim ($1,762,250 - $1,325,000)

Scramjet'te %50 indirim ($2,314,200 - $1,740,000)

Stromberg'de %50 indirim ($1,592,675 - $1,197,500)

Toreador'da %50 indirim ($1,830,000)

Luxor Deluxe'te %50 indirim ($5,000,000)

Luxor'da %50 indirim ($812,500)

X80 Proto'da %50 indirim ($1,350,000)

Calico GTF'de %40 indirim ($1,197,000 - $897,750)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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