GTA 6'nın çıkış tarihinde yeni bilgiler ortaya çıktı!

Take-Two Interactive kısa süre önce mobil oyun şirketi Zynga'yı 12.7 milyar dolara satın almak için bir anlaşma yaptığında, "Stratejik Rasyonel ve Hissedar Değeri Yaratma" ile ilgili bir bölüm içeren bir basın açıklaması ile duyuruldu. Bunun içinde, "İleriye baktığımızda, birleşik şirketin yıllık %14 büyüme oranı sağlaması bekleniyor."

2020'de Take-Two'nun finansalları, pazarlama harcamalarının Mali Yılı 2024'te iki katına çıkarılacağını belirtti ve bu da o zamanki bir analist tarafından GTA 6 için aynı sürüm penceresini önerdiği şeklinde yorumlandı. Ancak yayıncının bir temsilcisi, bu rakamın Rockstar gibi dahili stüdyolar yerine üçüncü taraf şirketlere yönelik pazarlama taahhütlerini temsil ettiğini söyleyerek bunu reddetti.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

"ML 2024 tarafından piyasaya sürülecek en az bir Rockstar IP seti olduğuna inanıyoruz." sözlerine yer veren bir analist, 2024 yılında GTA 6'nın çıkacağını işaret etti. Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi Nisan 2023'ün başı ile Mart 2024 sonu arasında çıkacağına dair düşünülüyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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