Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlara gelecek?

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlara gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyun severler, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 6'yı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlara gelecek?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için heyecan dorukta. GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games, bu sorunun yanıtını nihayet verdi. Daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, geliştirme sürecinin uzaması nedeniyle yaklaşık 6 ay ertelendi. Rockstar Games, bu ertelemenin nedenini "oyunculara mümkün olan en yüksek kaliteyi sunma hedefi" olarak açıkladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirketin yaptığı resmi duyuruya göre, GTA 6'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

GTA 6'nın ikinci fragmanı, 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınlandı. Fragmanda oyunun iki ana karakteri olan Lucia ve Jason'ın aksiyon dolu sahneleri yer aldı. Oyun dünyasının yeniden Vice City'e benzeyen, ama daha büyük ve modern bir versiyonu olan Leonida eyaleti içerisinde geçeceği görülüyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlara gelecek?

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA GELECEK?

Rockstar Games'in duyurusuna göre GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.