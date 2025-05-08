GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlara gelecek?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için heyecan dorukta. GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games, bu sorunun yanıtını nihayet verdi. Daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, geliştirme sürecinin uzaması nedeniyle yaklaşık 6 ay ertelendi. Rockstar Games, bu ertelemenin nedenini "oyunculara mümkün olan en yüksek kaliteyi sunma hedefi" olarak açıkladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirketin yaptığı resmi duyuruya göre, GTA 6'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

GTA 6'nın ikinci fragmanı, 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınlandı. Fragmanda oyunun iki ana karakteri olan Lucia ve Jason'ın aksiyon dolu sahneleri yer aldı. Oyun dünyasının yeniden Vice City'e benzeyen, ama daha büyük ve modern bir versiyonu olan Leonida eyaleti içerisinde geçeceği görülüyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA GELECEK?

Rockstar Games'in duyurusuna göre GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkacak.