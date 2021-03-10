GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinde başka bir taksit üzerinde çalıştığını resmen onaylamamış olsa da, herkesin sorduğu soru bu. GTA 6 sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

Geçtiğimiz günde ortaya atılan bilinmeyen kaynaklara göre GTA 6, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak. Reddit'te yapılan açıklamaya göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2'ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. Bilgileri sızdıran sayfa sonrası GTA 6 ne zaman çıkacak? sorusu çok daha merak edilmeye başladı. Bu öne çıkarılan sızıntı haber ilginç bir şekilde geçmişte ortaya çıkan bazı söylentileride içeriyor. Örnek verilecek olursa, bu yeni oyunun açık dünyası biraz daha dar fakat daha tempolu bir içerikle gelecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, 2021'in ikinci yarısında GTA 5'in PS5 ve Xbox Series X'e geleceğini duyurdu. Bu, GTA 5 hayranları için hoş bir haber olsa da, muhtemelen en azından 2021'in ortasına kadar GTA 6'nın piyasaya sürüldüğünü görmeyeceğimizi ve 2023 veya 2024 sürümünün bu raporlarının daha olası görünmesini sağladığını gösteriyor.

Bir Kotaku raporu , GTA 6'nın veya en azından "Grand Theft Auto serisine yeni bir girişin" Nisan 2020 itibarıyla geliştirme aşamasında olduğunu iddia etti. Ek olarak, Rockstar'ın oyun için iç planının biraz daha küçük bir sürüm yayınlamak olduğunu öne sürüyor. oyun ve daha sonra düzenli güncellemelerle genişletin. Bu, GTA 6'nın daha fazla canlı hizmet seçeneğini entegre ederek GTA Online'ın başarısını geliştireceğini gösteriyor.

En sağlam GTA 6 çıkış tarihi ipucu yayıncı Take-Two Interactive'in pazarlama bütçesinin gelir. VentureBeat tarafından bildirilenTake-Two'nun10-K SEC dosyası(önümüzdeki beş yıl için finansal planları ortaya koyuyor), şirketin Nisan 2023 ile Mart 2024 sonu arasında pazarlamaya 89 milyon dolar harcamayı beklediğini gösteriyor - bu büyük bir artış. ve raporun işaret ettiği gibi, önümüzdeki on yılda herhangi bir mali yıl için beklenen pazarlama bütçesinin yarısından fazlası.

Bu, endüstri analisti Jeff Cohen'in bu yükselişin GTA 6'nın bu dönemde piyasaya sürülmesinden kaynaklandığını tahmin etmesine yol açtı.

VentureBeat'in raporunda yer alan yatırımcılara birnotta Cohen, önceki pazarlama bütçelerinin, Red Dead Redemption 2 de dahil olmak üzere Take-Two Interactive'in diğer büyük sürümlerinin yayınlarını tahmin ettiğine dikkat çekti.

Bu tahmin doğruysa, Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında GTA 6'nın piyasaya sürülmesini beklemekteyiz. Başlangıçta bu ani yükselişin 2023 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak 2024'e geri çekildi. GTA 6 ise bu yükselişe neden olmuşsa, bu bir gecikmenin meydana geldiğini düşündürür.

Yine, GTA 6'nın Rockstar tarafından geliştirilme aşamasında bile onaylanmadığını belirtmekte fayda var, bu nedenle yalnızca çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yok.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Grand Theft Auto 6 - PC için Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Win 10 64

Win 10 64 İşlemci : Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350

: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350 Ekran Kartı : AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM : 4 GB

: 4 GB Sistem Belleği : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 100 GB Sabit disk alanı

: 100 GB Sabit disk alanı DirectX 12 Uyumlu Ekran Kartı

Grand Theft Auto 6 PC için Önerilen Gereksinimler

İşletim Sistemi : Win 10 64

: Win 10 64 İşlemci : Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz/ AMD Ryzen R7 1700X

: Intel Core i7-8700K 6-Core 3.7GHz/ AMD Ryzen R7 1700X Ekran Kartı : AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti VRAM : 8 GB

: 8 GB Sistem Belleği : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama: 55 GB Sabit disk alanı



