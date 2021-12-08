GTA 5 Yeni Online Güncellemesi ile Franklin Geri Dönüyor!

Gta 5'in zamana kafa tutan online modu GTA Online için çıkacak bir sonraki güncelleme ile hikaye modundan sevilen karakterlerin geri döneceği kesinleşti.

Tüm zamanların en başarılı oyunlarından olan Grand Theft Auto 5'in online modu da haliyle yıllardır oldukça popüler. Tüm platformlarda on binlerce oyuncunun oynadığı ve Twitch'de en çok seyredilenlerden hiç düşmeyen GTA Online, 2013'ten beri büyük güncellemeler almaya da devam ediyor.

En son 2019'da çıkan Casino soygunu güncellemesinde oyunun ana karakterlerinden Michael'in oğlu Jimmy'i online modunda görmüştük. Benzer şekilde 2015'teki Heists güncellemesinde de bir diğer ana karakter Trevor, Online karakterlerimize görev verici olarak oyuna eklenmişti.

Bu üçlüden henüz görmediğimiz ve çoğu kişinin favorisi Franklin ise, köpeği Chop ile birlikte 15 Aralık'ta oyuncular ile buluşacak gibi görünüyor. IGN tarafından duyurulan güncellemede söylenene göre, hikaye modundan yıllar sonra kendi ajansını yürüten Franklin ile yollarımız kesişecek ve hayranların favorisi Lamar ve Chop da yanımızda olacak. Ekim ayında GTA için müzik yapacağı açıklanan müzisyen Dr.Dre'de bu güncellemede bir karakter olarak yer alacak. 'The Contract' isimli güncellemenin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Henüz saatler önce çıkan video, bu yazı itibariyla 170 bin izlenme ve 15 bin beğenmeye sahip. Güncelleme önümüzdeki hafta çıktığında oyuncuların tepkisi nasıl olacak göreceğiz, şayet Rockstar'a olan güven çoğu oyuncu için GTA The Trilogy - The Definitive Edition'un çıkışından sonra sarsılmıştı.

Rockstar GTA Trilogy İçin Özür Diledi

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