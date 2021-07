GTA 5 yakında Xbox Game Pass'ten ayrılıyor!

Grand Theft Auto V, üç aylık kısa bir sürenin ardından bir kez daha Xbox Game Pass'ten ayrılıyor. Oyun, Game Pass mobil uygulamasının yakında ayrılacaklar bölümünde listelendi.

Görüşüne göre Rockstar Games, oyunları yalnızca üç aylık bir süre için Xbox Game Pass'e dahil ediyor. Hatırlanacağı üzere aynı şey daha önce Red Dead Redemption 2'de de gerçekleşmişti.

GTA 5, Xbox Game Pass'te iki yer alırken, Red Dead Redemption 2 yalnızca bir kez yer aldı. Rockstar'ın bu oyunları tekrardan hizmetin bir parçası yapacağı olasıdır, bu nedenle Red Dead Redemption 2'yi Xbox Game Pass'te bir kez daha görebiliriz.

GTA 5, 1 AĞUSTOS'TA XBOX GAME PASS'TEN KALDIRILABİLİR

Ne yazık ki, Xbox Game Pass mobil uygulaması GTA 5'in hizmetten ne zaman ayrılacağına dair bir tarih vermiyor. Oyunlar genellikle Game Pass'ten ayrıldıkları duyurulduktan sonra iki hafta içinde hizmetten kaldırılıyor. GTA 5'in 1 Ağustos'ta The Touryst, Undermine ve It Lurks Below ile birlikte hizmetten çıkması bekleniyor. Microsoft, GTA 5 ile ilgili kesin bir tarih alır almaz haberi güncelleyeceğiz.

Rockstar Games'in oyunlarının Xbox Game Pass hizmetinde bu kadar kısa kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtebilirsiniz...