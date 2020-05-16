GTA 5 nasıl indirilir? GTA 5 sistem gereksinimleri neler? GTA 5 ücretsiz mi oldu? GTA 5 download nasıl yapılır? GTA 5 ücretsiz oyun! GTA 5 yapımcısı dünyaca ünlü firima Epic Games GTA 5 oyununu koronavirüs döneminde ücretsiz yaptı. GTA 5 hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. GTA 5 nasıl indirilir? GTA 5 sistem gereksinimleri neler? GTA 5 ücretsiz mi oldu? GTA 5 download nasıl yapılır? GTA 5 ücretsiz oyun!

Epic Games firiması ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürdükleri ve dünyaca ünlü oyun olan GTA 5'i corona virüs döneminde oyun severler için ücretsiz olarak tanımladı. Dünyada milyonlarca oyun sever tarafından severek oynanılan oyunun ücretsiz olması büyük sevinç yaşattı. Tutkuyla oynanan oyun GTA 5 hakkında merak edilenleri ve nasıl indirileceğini sizler için ele aldık.

GRAND THEFT AUTO - GTA NEDİR?

Grand Theft Auto, 10 Ağustos 1997 tarihinde piyasaya çıktı. DMA Design (şimdi Rockstar North) tarafından tasarlanılarak, ASC Games tarafından piyasaya sürülen Grand Theft Auto serisinin ilk oyunu. Daha sonradan devam oyunları ve eklentiler çıkarılmıştır. Serinin ilk oyunu, Japonya'da bu tarih 22 Ağustos 2007 olarak kararlaştırılmıştır.

GRAND THEFT AUTO - GTA 5

GRAND THEFT AUTO - GTA 5 NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games tarafından ücretsiz hale getirilen oyun GTA 5'i indirebilmek için 15 ve 21 Mayıs tarihleri arsında sisteme giriş yapmak gerekiyor. İki aşamalı doğrulama işleminin gerçekleşmesindne sonra GTA 5 cihazlara yüklenebilecek.

İlk olarak Epic Games'in sitesine giriniz ve sonra ekranın sağ üst kısmında bulunan Epic Games'i indir butonuna tıklayınız.

Uygulamaindikten sonra sizden kayıt olmanızı veya Facebook, Google gibi hesaplarınızı ile girş yapmanızı veya e-mail ile kaydolmanızı isteyecek. Bunlardan birisini seçerek işlemi tamamladığınız taktirde oyun yüklenmiş olacak. İyi oyunlar!

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

GTA 5 sistem gereksinimleri (minimum);

- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

- İşlemci: İntel Core 2 Quad, Q6600,

- Bellek: 4 GB,

- Ekran kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB,

- Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

- Sabit disk alanı: 80 GB,

GTA 5 sistem gereksinimleri (önerilen);

- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

- İşlemci: Intel Core İ5 3470, Q6600,

- Bellek: 8 GB,

- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB,

- Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

- Sabit disk alanı: 80 GB