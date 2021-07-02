GTA 5 Godzilla & King Kong modu yayınlandı!
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GTA 5 Godzilla & King Kong modu yayınlandı!

GTA 5 Godzilla & King Kong modu yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2021 yılında sinemaya damga vuracak ve en çok merak yaratan filmler arasında gösterilen Godzilla vs Kong filmi, son dönemde internette en çok aranan konular arasında yerini aldı. GTA 5'de Godzilla ve King Kong hayranlarının eğlenebileceği yeni bir mod getirdi. Yeni gelen modlar King Kong, Godzilla ve Mecha Godzilla olarak oynamanıza izin verecek. İşte detaylar!

Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlanan GTA 5, aradan geçen 8 yılda birçok başarı elde etti. Grand Theft Auto V geliştiricileri, oyunda yaptığı yeniliklerle oyuncuların gönlünü feth etmeye devam ediyor.

Film dünyasının ikonik karakterleri Godzilla ve King Kong'un 2021 yılında çıkış yapan filmi, vizyona girdiği zamandan bu yana gündemden düşmedi. GTA 5 için her geçen gün yenilikler sunan Rockstar Games cephesi bu fırsatı değerlendirdi ve King Kong vs Godzilla modunu yayınlandı.

KING KONG, GODZILLA VE MECHA GODZILLA OLARAK OYNANABİLECEK

Mod yapımcısı 'JulioNIB', Grand Theft Auto 5 için King Kong ve Godzilla modlarının yayınlanmadan önceki sürümlerini yayınladı. Bu modlar King Kong, Godzilla ve Mecha Godzilla olarak oynamanıza izin verecek.

JulioNIB, üç yaratık için de birçok mekanik hareket eklediğini belirtti. Bu mod ile King Kong yüksek binalara tırmanabilir, Godzilla ise atomik nefesini kullanabilir ve hatta nükleer şok dalgasını kullanabilir. Bu mod elde edebileceğimiz en iyi King Kong & Godzilla deneyimi olacak.

Godzilla vs King Kong modların yayınlanmadan önceki sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mod yapımcısı, final sürümlerini ileri bir tarihte ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyor.

GTA 5 GODZILLA KING KONG MODU VİDEOSU

Video: JulioNIB

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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