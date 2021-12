GTA 5, 2021'de En Çok İzlenen Twitch Oyunu Oldu

Her yıl yayınlanan 'State of the Stream' inceleme raporuna göre 2021'de Twitch üzerinden en çok izlenen oyun GTA 5 oldu.

2013'te hayatımıza giren ve çok oyunculu modu GTA Online hala güncellemeler alan Grand Theft Auto 5, StreamElements ve Rainmaker.gg'nin yayınladığı araştırmada Twitch canlı yayın platformunda 2,1 milyar saat ile en çok izlenen oyun oldu. Geçen seneki raporda kaydedilen 1,3 milyar izlenme rekorunu neredeyse ikiye katlayan GTA 5'i geçen tek kategori Twitch'in popüler 'Sadece Sohbet' kategorisi oldu.

Henüz geçen hafta oyunun ana hikayesinden Franklin'in geri döndüğü bir güncelleme alan GTA Online'ın yanı sıra, GTA 5'in izlenmeleri içinde popüler roleplay sunucularına ev sahipliği yapan FiveM yayınları da bulunuyor. Bunların yanında oyunun hikaye modunun speedrun'ları ve Chaos Mod ve Rainbomizer gibi eğlenceli modlar da platformda hala oldukça popüler. GTA 5 hala bu kadar satın alınırken, oynanırken ve izlenirken insan GTA 6'yı acaba kaç yıl sonra görürüz diye düşünmeden edemiyor.

GTA 5 Roleplay Nedir?

En çok izlenenler listesinde 'Sadece Sohbet' ve GTA'nın ardından geçen senenin birincisi League of Legends geldi. LoL, 1,8 milyar saat izlenme ile GTA'nın 300 milyon kadar arkasında kaldı. LoL'den sonra ise listede sırasıyla Fortnite, Valorant, Minecraft, Call of Duty Warzone, Counter-Strike Global Offensive, Apex Legends ve Dota 2 yer alıyor.

Listede ilk 10'da yer alan oyunların yarısının 5 yaşından büyük oyunlar olması dikkat çekerken, ilk 10'da yer almayan ancak Twitch'te en popüler olan yeni oyun ise Amazon'un yayıncılığını yaptığı MMO New World oldu. 2021'in dikkat çeken yapımlarından olan oyun 259 milyon izlenme ile 18. sırada yer aldı. New World, özellikle son aylarda içeriğinden ziyade yaşadığı sorunlar ile oyun gündemine sıkça geliyordu.

New World Geliştiricisi Oyunun Durumu Hakkında Konuştu

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet