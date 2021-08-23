GTA 4 sistem gereksinimleri 2021! GTA 4 kaç GB?
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GTA 4 sistem gereksinimleri 2021! GTA 4 kaç GB?

GTA 4 sistem gereksinimleri 2021! GTA 4 kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon-macera tarzı video oyunu GTA 4 milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. GTA 4 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Grand Theft Auto IV sistem gereksinimleri nelerdir? Grand Theft Auto IV GB? Detaylar haberimizde...

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 4, aksiyon-macera tarzı oyundaki verilen görevleri yapmaya çalıştığınız, Grand Theft Auto serisinin dokuzuncu oyunudur. PlayStation 3 ve Xbox 360 için 29 Nisan 2008 tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa'da, 30 Ekim 2008 tarihinde Japonya'da satışa sunulmuştur.

Oyunseverlerin en beğendiği ve oynarken keyif aldığı oyunlar arasında yer alan GTA 4 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, GTA 4 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? GTA 4 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! GTA 4 kaç GB? Sizler için derledik...

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GTA 4 (GRAND THEFT AUTO IV) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA 4 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: Windows XP SP3 veya Vista SP1
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, AMD Athlon X2 64 2,4 GHz
  • Bellek: 1,5 GB RAM
  • Ekran Kartı: 256 MB Nvidia 7900, ATI X1900
  • Depolama Alanı: 18 GB

GTA 4 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistem: Windows XP ( SP3 )/ Windows Vista ( SP1 )
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.2GHZ/ AMD Phenom X3 2.1 GHZ
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8600/ ATI Radeon HD 3870
  • Depolama alanı: 18GB
  • Ses Kartı: DirectX 9.0c destekli Ses Kartı

GTA 4 KAÇ GB?

GTA 4 herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun tümünün yüklenmesi için istenilen depolama alanı 18 GB yer kaplamaktadır.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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