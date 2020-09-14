GTA 4 hileleri nelerdir? Grand Theft Auto IV bütün hileler ve şifreler (PC ve PS için) GTA serisinin pek oynanmayan fakat belki de en beğenilen oyunu GTA 4'dür. Çünkü oyunun harita ve araba kullanımı oldukça üst düzeydedir. Oyunu daha eğlenceli kılmak için GTA yapımcıları bazı hileler paylaşmıştır. Peki GTA 4 hileleri nelerdir? En güzel GTA IV hileleri sizlerle...

Grand Theft Auto serisinin 8. oyunu olan ve beğeniyle oynanılan GTA IV oyununun hileleri sizlerle. Oyun yapımcıları, eğlenme amaçlı oyuncular için bazı kodlar ve hileler paylaşmıştır. Bu hileleri klavyeden aktif ederek oyun içi bazı özellikler kazanabilirsiniz. Peki GTA 4 hileleri, şifreleri nelerdir?

GTA 4 NE ZAMAN ÇIKTI?

Grand Theft Auto IV, GTA oyun serisinin sekizinci oyunu ve açık uçlu aksiyon-macera tarzı video oyunudur. PlayStation 3 ve Xbox 360 için 29 Nisan 2008 tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa'da, 30 Ekim 2008 tarihinde Japonya'da satışa sunulmuştur. Oyunun Microsoft Windows sürümü, Kuzey Amerika'da 2 Aralık 2008, Avrupa'da 3 Aralık 2008 tarihinde satışa sunulmuştur.

GTA 4 HİLELER NASIL YAZILIR?

Öncelikle GTA 4 hileleri sayıyla yazılmaktadır. Yani harfli şekilde hile kullanımı mevcut değildir. Hileleri aktif etmek için öncelikle oyun içerisindeyken klavyeden Yukarı Ok tuşuna basıyoruz. Ardından Niko'nun cep telefonu çıkıyor. Buradan aşağıda paylaştığımız hile sayı kodlarını girerek hileleri aktif edebilirsiniz. Yani yukarı ok tuşuna bastıktan sonra gelen telefona aşağıdan hangi hileyi yazmak istiyorsanız onun karşısındaki sayıları girin. Sonrasında doğru şekilde girerseniz hile otomatikman aktif edilecektir. Ardından telefonda "Cheats" adında yeni bir menü oluşacaktır. Bu menüden numarasını girdiğiniz hileleri tekrardan numarasını girmeden aktif edebileceksiniz.

GTA 4 hileleri

GTA 4 PC HİLELERİ NELERDİR?

GTA 4 oyununun bilgisayar için tüm hileleri aşağıdaki gibidir.

Canı ve zırhı tam doldurma : 362-555-0100

362-555-0100 Can, zırh ve cephaneyi tam doldurma : 482-555-0100

482-555-0100 Seviye 1 silahları : 486-555-0100

486-555-0100 Seviye 2 silahları : 486-555-0150

486-555-0150 Polis aranma seviyesini sıfırlama : 267-555-0100

267-555-0100 Polis aranma seviyesini arttırma : 267-555-0150

267-555-0150 Polis helikopteri : 359-555-0100

359-555-0100 Araba hilesi (Cognoscenti) : 227-555-0142

227-555-0142 Araba hilesi (Comet) : 227-555-0175

227-555-0175 Araba hilesi (SuperGT) : 227-555-0168

227-555-0168 Araba hilesi (Turismo) : 227-555-0147

227-555-0147 Araba hilesi (Slamvan) : 826-555-0100

826-555-0100 Araba hilesi (APC) : 272-555-8265

272-555-8265 Araba hilesi (Bullet GT) : 227-555-9666

227-555-9666 FBI Buffalo : 227-555-0100

227-555-0100 Jetmax botu : 938-555-0100

938-555-0100 Floater botu : 938-555-0150

938-555-0150 Motorsiklet şifresi (NRG-900): 625-555-0100

625-555-0100 Motorsiklet şifresi (Sanchez) : 625-555-0150

625-555-0150 Motorsiklet hilesi (Double T) : 245-555-0125

245-555-0125 Motorsiklet hilesi (Hakuchou) : 245-555-0199

245-555-0199 Motorsiklet hilesi (Hexer) : 245-555-0150

245-555-0150 Motorsiklet hilesi (Innovation) : 245-555-0100

245-555-0100 Motorsiklet hilesi (Akuma) : 625-555-0200

625-555-0200 Motorsiklet (Vader) : 625-555-3273

625-555-3273 Hava durumu ve ışık değiştirme : 468-555-0100

468-555-0100 Minibüs hilesi (Burrito) : 826-555-0150

826-555-0150 Patlayıcı sniper mermileri : 486-555-2526

486-555-2526 Süper yumruk yapmak : 276-555-2666

276-555-2666 Buzzard helikopteri : 359-555-2899

359-555-2899 Paraşüt : 359-555-7272

GTA 4 PLAYSTATİON HİLELERİ

GTA 4 için playstation hileleri de aynı yukarıdaki gibidir. Yani yukarıdaki aynı kodları yazarak Play Station üzerinden de hileleri aktif edebilirsiniz.