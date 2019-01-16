Gso'nun Kurucu Başkanı Merhum Sani Konukoğlu'nun 25. Ölüm Yılı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, odanın kurucu başkanı Sani Konukoğlu'nun vefatının 25'inci yılı münasebetiyle anma mesajı yayımladı.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, merhum Sani Konukoğlu'nun sanayi başta olmak üzere, birçok alanda Gaziantep ve Türkiye için yaptıklarının unutulmayacağını belirtti.

Başta Sani Konukoğlu olmak üzere, kent sanayisinin gelişmesine öncülük etmiş merhum iş adamlarını rahmet ve minnetle anan Ünverdi, "Onlar yokluklara ve zorluklara göğüs gererek ülkemiz sanayisinin temellerini attılar. Azim ve kararlılıkla kalkınmanın öncüsü oldular. İnsan olarak yaşam felsefemize büyük değerler kattılar. İlkeleri, prensipleri ve hedefleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Sani Konukoğlu'nun "İşin hilesi dürüstlüktür" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizler de Sani Konukoğlu zamanında temeli atılan 'Ortak Akıl' anlayışı ile hareket etmeye devam ediyor, projelerimizi bu anlayış çerçevesinde hazırlıyoruz. GSO olarak yaptığımız meclis toplantılarımızda sanayicilerimizin, değerli büyüklerimizin tecrübelerinden her zaman faydalanıyoruz. Odamızın kurulmasında çok büyük emekleri olan merhum Sani Konukoğlu'nun sanayi, üretim, istihdam ve ihracat alanında çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Değerlerine ve bize öğrettiklerine, ilkelerine sahip çıkarak, ayni azim, kararlılık ve memleket sevdasıyla çalışarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Kendisini her zaman rahmet ve hayırla yad ediyor, aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA