GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

20.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:58

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kasım ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.



Meclis toplantısında, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu müteşebbis heyeti üyelerinden ve Gaziantep Sabah Gazetesi'nin sahibi Aykut Tuzcu ile Akkent Camii inşaatında iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan için dua okundu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Merhum Aykut Tuzcu'nun odamızın kuruluş sürecinde büyük emekleri oldu. Allah kendisinden razı olsun. Vefatından derin üzüntü duyduk. Aykut Tuzcu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mühendis kardeşimiz Korkut Küçükcan da kentimiz için çok önemli bir değerdi. Yaşanan olay gerçekten çok üzüntü vericidir. Allah ailesine, yakınlarını sabırlar versin" dedi.



Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 11 Aralık'ta Uluslararası 30. Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın (GAPSHOES) açılış töreni ile aynı gün Gaziantep Sanayi Odası tarafından "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nin gerçekleştirileceği bilgisini vererek, her iki organizasyona da Gazianteplileri ve iş dünyasını davet etti.



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasına, merhum Aykut Tuzcu ve Korkut Küçükcan'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Ünverdi, "Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah geride kalanlara sabırlar versin. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Gaziantep'in ihracat rakamları hakkında bilgiler veren ve Gaziantep sanayisindeki dönüşümü sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Adnan Ünverdi, "Bu hedef doğrultusunda Sanayi Odamız bünyesinde 'KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Ofisi' kurduk. Bu ofis kent sanayimizin yeni teknolojilere geçişi ve düşünsel dönüşümüne öncülük ederek, çok önemli bir işlevi yerine getirecek. Gaziantep sanayi odası olarak dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte, bir yol ayrımında olduğumuzu biliyoruz ve aslında biz tüm projelerimizle sanayimizi bu dönüşüme hazırlıyoruz. Bunun için de gerekli olan tüm enstrümanları kullanıyoruz. KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), GSO-MEM, GASBEM, GASİMEP, KAGIDEM, Ticaret Elçileri bu sürecin altyapısını oluşturuyor. İnşallah eğitimden teknolojiye, girişimcilikten mesleki yeterliliğe kadar sanayi 4.0'a geçişi bu projelerimizle gerçekleştireceğiz. Hedefimiz olan savunma sanayi ve sağlık sektörünü de bu sürece dahil ettiğimizde yolumuz daha da açılacak ve katma değerli üretimlerle bu dönüşümü sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmasında sektörel kümelenme faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Ünverdi, katma değerli ve teknolojik üretimler için düzenli bir kümelenme çalışmasının önemine vurgu yaptı. Kümeleme konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydeden Ünverdi, ilgili sektörlerin bir araya gelmesi ile devlet desteklerinden faydalanma, işbirliği yapma, tedarikçi, iş gücü, teknik bilgi, destek ve buna bağlı olarak verimliliğin artırtacağını söyledi.



Konuşmasının sonunda ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, "Son dönem ekonomi verilerine bakıldığında bir kıpırdanma gözlemliyoruz. Sanayi sektöründe yaşanacak bir toparlanma, tüm sektörleri de olumlu yönde tetikleyecektir. Sanayi yatırımlarının artması istihdam ve dolayısıyla piyasada zincirleme bir etkiyle para dolaşımını sağlayacaktır. Enflasyondaki düşüş, inşallah özellikle iç piyasada yaşanan sıkıntıların aşılamasına ve bir canlanma yaşanmasına öncülük edecektir. Bu tablonun bir tezahürü olarak uluslararası derecelendirme kuruluşlarından da 7 yıl aradan sonra olumlu değerlendirmeler gelmesi sanayimiz adına umut vericidir. Faizlerin ve enflasyonun düşmesi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının uzun bir aranın ardından ülkemiz hakkında olumlu rapor çıkarmaları, 2019 yılı büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi tabii ki güven endeksini etkileyecektir. Yatırımların artması ve sürdürülebilir bir ekonomi için de öncelikli olan güvendir. Zorluklarımız var. Bunları hepimiz yaşıyor ve biliyoruz ama piyasalarda güven ortamı hissedilir hale gelir ve sanayici önünü gördüğüne inanırsa yatırımlar da artar diye düşünüyorum. Piyasalardaki pozitif yönlü göstergeler ve iş dünyamızın kararlı duruşuyla yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde inşallah daha iyi günler görmeyi umut ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA