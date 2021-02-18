GS Warriors - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün GS Warriors - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler GS Warriors - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, GS Warriors - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki, GS Warriors - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GS WARRİORS - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, GS Warriors - Miami Heat maçı, Oakland'da Oracle Arena'da oynanacak.GS Warriors - Miami Heat maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GS WARRİORS - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak GS Warriors - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.