GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı gerçekleşecek. Peki, GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GS WARRİORS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı Oakland'da Oracle Arena'da oynanacak. GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GS WARRİORS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak GS Warriors - Cleveland Cavaliers maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.