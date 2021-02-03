GS Warriors - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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GS Warriors - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

03.02.2021 02:04 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:08
GS Warriors - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün GS Warriors - Boston Celtics maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler GS Warriors - Boston Celtics maçı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, GS Warriors - Boston Celtics maçı gerçekleşecek. Peki, GS Warriors - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GS WARRİORS - BOSTON CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, GS Warriors - Boston Celtics maçı, Oakland'da Oracle Arena'da oynanacak. GS Warriors - Boston Celtics maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GS WARRİORS - BOSTON CELTİCSMAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan GS Warriors - Boston Celtics maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.

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