GS Warriors - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün GS Warriors - Boston Celtics maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler GS Warriors - Boston Celtics maçı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, GS Warriors - Boston Celtics maçı gerçekleşecek. Peki, GS Warriors - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GS WARRİORS - BOSTON CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, GS Warriors - Boston Celtics maçı, Oakland'da Oracle Arena'da oynanacak. GS Warriors - Boston Celtics maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GS WARRİORS - BOSTON CELTİCSMAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan GS Warriors - Boston Celtics maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.