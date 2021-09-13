GS biletleri satışta mı? Galatasaray Lazio maçı biletleri kaç TL! - Haberler
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GS biletleri satışta mı? Galatasaray Lazio maçı biletleri kaç TL!

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GS biletleri satışta mı? Galatasaray Lazio maçı biletleri kaç TL!

Galatasaray'ın stadı Türk Telekom'da zemin çalışması tamamlandı. Aslan, Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçını kendi evinde oynayacak. Peki, GS biletleri satışta mı? İşte, Galatasaray Lazio maçı biletleri son durum!

Galatasaray yönetimi, taraftara müjdeyi verdi. 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın kapıları taraftara açılacak. Uzun süren zemin ve bakım çalışmaları nihayet tamamlandı. Lazio karşılaşması Türk Telekom'da oynanacak Peki, GS biletleri satışta mı? Galatasaray Lazio maçı biletleri kaç TL! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GS BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada Lazio maçının biletlerinin yarın satışta olacağı belirtildi. Mücadele Perşembe akşamı saat 19.45'te Türk Telekom'da oynanacak.

GALATASARAY LAZİO MAÇI BİLETLERİ KAÇ TL!

GS biletleri satışta mı? Galatasaray Lazio maçı biletleri kaç TL!

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