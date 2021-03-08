Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı

08.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:37
Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi, kazanın 38'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 maden işçisi, kazanın 38'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve maden işçileri katıldı. Ölen maden işçileri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaşanılan bu tür olaylardan ders alınması gerektiğini söyledi. İş işten geçtiğinde yapılanların bir faydasının olmadığını anlatan Çorumluoğlu, "Bunu acı bir şekilde Covid zamanında gördük. Bize medeniyet dersi vermeye çalışan Avrupalı, havalimanlarındaki uçakları basarak oradaki maskeleri aldı ve vatandaşına dağıttı. Biz de ekonomik gücü olmayan ülkelere kendi ülkemizde maske yapıp gönderdik. Demek ki kendi kendimize yeten bir ülke olacağız. Sadece maden alanında değil, tarımsal, sanayi ve her alanda kendi kendimize yeten bir ülke olduğumuz zaman önümüzün daha da fazla açılacağını düşünüyorum" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerini rahmetle andıklarını ve ailelerine bir kez daha başsağlığı dilediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Mevlit şekeri dağıtan madenciler, törenin ardından yer altına inerek, mesailerine başladı.


Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı
Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı
Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Grizu faciasında ölen 103 maden işçisi anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:37:32. #1.14#
title