Grip mi daha ölümcül Covid-19 mu : Salgın hastalıklarda rakamları nasıl okumak gerekiyor?
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Grip mi daha ölümcül Covid-19 mu : Salgın hastalıklarda rakamları nasıl okumak gerekiyor?

Covid-19'un yol açtığı can kayıpları, hastalıkla ilgili korku ve paniğe zemin hazırladı. Oysa karamsar düşünmeden önce 'ölümlü' ile 'ölümcül' arasındaki farkı mercek altına almak gerekiyor

19.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:50
Grip mi daha ölümcül Covid-19 mu : Salgın hastalıklarda rakamları nasıl okumak gerekiyor?

Çin'de görülen ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs Covid-19'un yol açtığı can kayıpları, hastalıkla ilgili korku ve paniğe zemin hazırladı. Oysa karamsar düşünmeden önce 'ölümlü' ile 'ölümcül' arasındaki farkı mercek altına almak gerekiyor.


Bir hastalığın ne kadar 'ölümcül' olduğu bu hastalığın insan hayatını ne kadar tehdit ettiği ile ilgili. Ölümle sonuçlanması iyileşme olasılığına göre yüksek olan hastalıklar 'ölümcül' olarak niteleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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