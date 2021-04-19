Gri pasaport nedir? Gri pasaport kimlere verilir?

Pasaportlarda 2018 yılında yapılan değişiklikle birlikte renklerinde yeniliğe gidildi. Yurt dışı giriş ve çıkışı için resmi kimlik görevi gören ve yeni düzenlemeyle dünya standartlarına getirilen pasaport sadece sağlık ve tatil amaçlı tercihlerin yanı sıra devlete hizmet amaçlı seyahatlerde de büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde yeni düzenlemeyle birlikte 4 farklı renkte bulunan ve hizmet gruplarına göre renklere ayrılan pasaportlardan son dönemde en çok merak edilen renk Gri pasaport oldu.

2011 yılında çipli pasaport sistemine geçilmesiyle birlikte sayfa sayısı azalan ve boyutları büyüyen pasaportlar, pratik erişim ve okuma sayesinde sınırlardaki sıra oluşmasını engelliyor. Online erişim yerine tüm kişisel verilerin çip içerisinde saklandığı pasaportlar kopyalanması mümkün olmayan özel güvenlik sistemleriyle korunmaktadır. Seyahat ve sağlık sektörlerinin yanı sıra devlete hizmet için de kullanılan pasaportların kullanım amaçları renklerine göre değişmektedir. Kullanıcılar internette en çok " Gri pasaport nedir?, Gri pasaport kimlere verilir? " sorularını arattı. Son dönemde en çok merak edilen gri pasaportun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

GRI PASAPORT NEDIR?

Gri pasaport ya da diğer adıyla Hizmet damgalı pasaportlar kısaca resmi devlet görevleri için atanmış kişilere verilen pasaport türüdür. Gri pasaport yalnızca görev süresince kullanılır. Gri pasaportun geçerliliği görev süresincedir.

Hizmet damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış kapak rengi gri'dir.

Hizmet damgalı pasaportlar; Pasaport Kanununun 14 – B maddesine göre;

Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.

Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Hizmet damgalı pasaportlar; Pasaport Kanununun 14 – C maddesine göre;

Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir, Bu nev'i pasaportlar aynı şart dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki "A" ve "B" bendlerinde yazılı eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya lüzum vardır. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri lazımdır.

Hususi damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde; hizmet damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür.

Bu pasaportların sahiplerinin ve varsa refakat hanesine kayıtlı bulunanların birer fotoğraflarının pasaportlarına yapıştırılması lazımdır.

Bu tür pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır;

a) Hizmet Damgalı Pasaport talep formu; hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.

b) Nüfus Cüzdanı aslı

c) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50x50 veya 50x60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf

d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)