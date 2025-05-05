Gri Kurt filmi konusu ne oyuncuları kim? Gri Kurt filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gri Kurt filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gri Kurt filmini izleyecek olanların merak ettiği Gri Kurt konusu nedir, Gri Kurt oyuncuları kimler ve Gri Kurt özeti gibi konuları inceliyoruz.

GRİ KURT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway (Liam Neeson), ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?

Liam Neeson

Frank Grillo

Dermot Mulroney

Dallas Roberts

Joe Anderson

Gri Kurt filmi 2011 yılında çekildi. Aksiyon, dram ve macera türlerinde çekilen yapım 23 Mart 2012 tarihinde sinemalarda gösterime girdi.