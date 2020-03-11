Greyderin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kastamonu'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
11.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:52
Kastamonu'da düştüğü greyderin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Devrekani ilçesinden Kastamonu'ya giden Gültekin Gündüz'ün kullandığı Ağlı Belediyesine ait greyder, Oyrak mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.
Greyderden düşen sürücü Gündüz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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