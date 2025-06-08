Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 kişilik ekip, insani yardım taşıyan Madleen gemisiyle Gazze'ye doğru yol alıyor. Geminin bugün Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Peki, Greta Thungberg kimdir? Greta Thungberg kaç yaşında, nereli?

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR, GEMİDEKİLERİN İSİMLERİ NE?

İklim savunucusu İsveçli Greta Thungberg'in aralarında bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu 1 Haziran'da Sicilya'nın Katanya kentinde 'Madleen' isimli gemiyle Gazze'ye yardım için yola çıktı. Greta Thunberg'in yanı sıra İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Şuayb Ordu, Yasemin Acar bulunuyor.

Gazze'nin tek kadın balıkçısı Madleen Kolab'dan adını alan gemi Filistin yolundayken İsrail müdahaleye hazırlanıyor.

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yasa dışı ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı tam yardım ablukası, onlarca çocuğun açlıktan ölümüne yol açtı.

Bölgedeki 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası ciddi gıda yetersizliği ile karşı karşıya.

4 Haziran saat 04.00 GMT itibarıyla gemi Sicilya'dan yaklaşık 600 km (375 mil) mesafedeydi.

Salı gecesi, Yunan karasularının 68 km (42 mil) açığında Helen Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracı Madleen üzerinde uçtu.

Daha sonra bu drone bölgeden ayrıldı.

Kimler gemide?

Madleen'de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

• Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

• Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

• Yasemin Acar – Almanya

• Baptiste Andre – Fransa

• Thiago Avila – Brezilya

• Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

• Pascal Maurieras – Fransa

• Yanis Mhamdi – Fransa

• Şuayb Ordu – Türkiye

• Sergio Toribio – İspanya

• Marco van Rennes – Hollanda

• Reva Viard – Fransa

Greta Thunberg, "Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz" mesajını paylaştı.

Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.

GRETA THUNGBERG KİMDİR?

3 Ocak 2003'te İsveç'te doğdu. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak tanınıyor.

Okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünyanın dikkatini üzerine çekti.

8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle karşılaştı ve bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okudu. Dünya'da olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince Greta,11 yaşında depresyona girdi. Aynı zamanda küçük aktivist, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.