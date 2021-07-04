Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg kaç yaşında, nereli?

Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda BM İklim Zirvesine katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merak edilen Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg kaç yaşında, nereli?

Küçük yaşta başladığı iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında ki belgeselleri, konuşmaları ile dikkat çeken Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg kaç yaşında, nereli?

GRETA THUNBERG KİMDİR?

3 Ocak 2003'te İsveç'te doğdu. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak tanınıyor.

Okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünyanın dikkatini üzerine çekti.

8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle karşılaştı ve bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okudu. Dünya'da olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince Greta,11 yaşında depresyona girdi. Aynı zamanda küçük aktivist, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.