Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor
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Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor

Üretim meşakkatli olunca son on yılda SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısında düşüş yaşanıyor. Çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçmesi ise ülkeyi daha çok ithal ürünlere bağımlı hale getiriyor.

20.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:17
Greenpeace Türkiye: Tarım alanları ranta açık bir vadi olarak görülüyor

coğrafyası, ekolojik bölgeleri ve iklimi ile tarım açısından oldukça şanslı bir ülke. Ancak bu avantajlı halini giderek kaybediyor. Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten Türkiye, artık yetemiyor.


Türkiye'de tarım alanları son 20 yılda yüzde 12 azaldı. Hatta buğdayın vatanı olan Türkiye, 2018 yılında buğday ithalatını yüzde 32 artırdı. Sadece buğday değil, en temel gıda ihtiyaçlarını bile ithal ediyor Türkiye. Üstelik 3.2 milyon hektar tarım arazisi boş, yani çiftçi toprağı işlemiyor… Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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