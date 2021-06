Greedfall'u PS Plus Üzerinden Alanlara Kötü Haber

Geliştirici Spiders, Greedfall'un PS5 yükseltmesinin bu yılın başlarında PS Plus ile talep edilen sürümler için çalışmayacağını duyurdu.

Geliştirici Spiders, Greedfall'un PS5 yükseltmesinin bu yılın başlarında PS Plus ile talep edilen sürümler için çalışmayacağını .

Greedfall'un PS Plus sürümü, Maneater ve Shadow of the Tomb Raider ile birlikte PlayStation'ın Ocak ayı promosyonunun bir parçasıydı. Ancak, bunu oyunun geliştirilmiş PS5 sürümünde oynamak için kullanmayı düşünenler için üzücü bir haber geldi.

Geliştirici Spiders, Twitter'da bir hayrana yanıt vererek haberi doğruladı: "PS+ aboneliğiyle elde edilen ücretsiz sürüm, PS5 sürümüne ücretsiz yükseltme için uygun değil."

'un PS5 sürümü için yapılan geliştirmeler geliştirici tarafından yakın zamanda açıklandı ve oyuncuların oyun performansında ciddi bir gelişme görmesi olası. İyileştirilmiş görseller, daha hızlı yükleme ve 4K 60FPS, yeni sürümün ana maddelerini oluşturuyor.

Güncelleme bugün yayınlanacak ve Xbox One ve PS4 sahipleri için ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek. PS Plus sürümünün sahipleri güncellemeden yararlanamayacakken, Game Pass üyeleri yararlanabilecek. Yani Xbox Series X kullanıyorsanız oyunun her versiyonu sizin için mevcut hale gelecek.

Oyun sadece yeni bir performans geliştirmesi almıyor. Bugün, oyun için oyuncuları bir entrika dünyasına sokacak yeni bir DLC de çıkacak. DeVespe Conspiracy, "güç dengesini tehdit eden hain bir komployu çözerken, yalanlar, manipülasyonlar ve sırlardan oluşan bir ağda gezinirken" adanın yeni bir bölümünü keşfetmenizi sağlayacağını da söylüyor.

PS Plus üzerinden oyuna sahip olanların bu talihsizliği ilk kez yaşadığını görmüyoruz. Bu sınırlama, Mart ayında PS Plus'a gelen Final Fantasy 7 Remake için de geçerliydi.

Kaynak: Turkmmo