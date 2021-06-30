Greedfall'u PS Plus Üzerinden Alanlara Kötü Haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Greedfall'u PS Plus Üzerinden Alanlara Kötü Haber

Greedfall'u PS Plus Üzerinden Alanlara Kötü Haber
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Geliştirici Spiders, Greedfall'un PS5 yükseltmesinin bu yılın başlarında PS Plus ile talep edilen sürümler için çalışmayacağını duyurdu.

Geliştirici Spiders, Greedfall'un PS5 yükseltmesinin bu yılın başlarında PS Plus ile talep edilen sürümler için çalışmayacağını .

Greedfall'un PS Plus sürümü, Maneater ve Shadow of the Tomb Raider ile birlikte PlayStation'ın Ocak ayı promosyonunun bir parçasıydı. Ancak, bunu oyunun geliştirilmiş PS5 sürümünde oynamak için kullanmayı düşünenler için üzücü bir haber geldi.

Geliştirici Spiders, Twitter'da bir hayrana yanıt vererek haberi doğruladı: "PS+ aboneliğiyle elde edilen ücretsiz sürüm, PS5 sürümüne ücretsiz yükseltme için uygun değil."

'un PS5 sürümü için yapılan geliştirmeler geliştirici tarafından yakın zamanda açıklandı ve oyuncuların oyun performansında ciddi bir gelişme görmesi olası. İyileştirilmiş görseller, daha hızlı yükleme ve 4K 60FPS, yeni sürümün ana maddelerini oluşturuyor.

Güncelleme bugün yayınlanacak ve Xbox One ve PS4 sahipleri için ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek. PS Plus sürümünün sahipleri güncellemeden yararlanamayacakken, Game Pass üyeleri yararlanabilecek. Yani Xbox Series X kullanıyorsanız oyunun her versiyonu sizin için mevcut hale gelecek.

Oyun sadece yeni bir performans geliştirmesi almıyor. Bugün, oyun için oyuncuları bir entrika dünyasına sokacak yeni bir DLC de çıkacak. DeVespe Conspiracy, "güç dengesini tehdit eden hain bir komployu çözerken, yalanlar, manipülasyonlar ve sırlardan oluşan bir ağda gezinirken" adanın yeni bir bölümünü keşfetmenizi sağlayacağını da söylüyor.

PS Plus üzerinden oyuna sahip olanların bu talihsizliği ilk kez yaşadığını görmüyoruz. Bu sınırlama, Mart ayında PS Plus'a gelen Final Fantasy 7 Remake için de geçerliydi.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Kenan Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Greedfall'u PS Plus Üzerinden Alanlara Kötü Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 23:29:12. #1.14#

title