Gran Turismo 7 İçin Yeni Bir Oynanış Videosu Paylaşıldı

Sony, önümüzdeki aylarda çıkış yapacak olan Gran Turismo 7 için yeni bir oynanış videosu yayınladı.

PlayStation'ın en bilinen serilerinden olan Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de oyuncularla buluşacak. Çıkışına böyle az bir süre kalmışken Sony de boş durmadı ve Gran Turismo 7'yi bekleyenler için yaklaşık 4 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu yayınladı. Grafikleriyle göz dolduran video PlayStation 5'te kaydedildi.

Daytona International Speedway'de birbirleriyle yarışan GT arabalarını gördüğümüz videoda atmosfer ve grafikler oldukça dikkat çekici. İlk kısmı oynanışa ayrılmış olan videoda yarışı arabanın içinden deneyim ediyoruz. Videonun ikinci kısmı ise yarışı farklı açılardan ve kameralardan izlememizi sağlıyor. Işığın gelişi, gölgelendirme ve arabalardan yansıyan parıltılar, geliştirici Polyphony'nin görsellik konusunda bir hayli titiz davrandığını gösteriyor.

80 milyondan fazla satmasıyla Gran Turismo serisi, PlayStation'ın en köklü ve bilinen serilerinden birisi olarak anılıyor. Her ne kadar oyunculara arcade seçeneği sunsa da özellikle simülasyon tarafıyla ön plana çıkan seri, yarışta gerçekçilik arayanların öncelikli tercihi oluyor. İlk olarak 1997'de PlayStation 1'e çıkan ilk oyundan bu yana devam eden serinin en yeni oyunuysa Gran Turismo 7 olacak.

4 Mart 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak olan oyun 420'den fazla arabaya ve 90'dan fazla piste ev sahipliği yapacak. Dilerseniz klasik dilerseniz de modern arabaları sürebileceğiniz oyunda, yarış tarihinin önemli ve klasik pistlerinde yarışma şansına sahip olacaksınız. Paylaşılan fragmandan da görüldüğü üzere oyun, yanlızca oynanış anlamında değil grafiksel anlamda da gerçekçiliğin zirvesine oynuyor.

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Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Paylaşılan videonun PS5 üzerinden kaydedildiğini ve oyunun PS4'de aynı performansı veremeyebileceğini hatırlatmakta fayda var.

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