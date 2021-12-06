Gran Turismo 7'den oynanış fragmanı yayınlandı - Haberler
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Gran Turismo 7'den oynanış fragmanı yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Gran Turismo 7'den oynanış fragmanı yayınlandı

PlayStation'ın merakla beklenen yarış oyunu Gran Turismo 7'nin çıkışına üç aydan kısa bir süre kalmasına karşın GT7'den yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Polyphony Digital tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanması planlanan yeni bir yarış oyunu Gran Turismo 7'de Deep Forest yarış pistinde yarışan 2 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

PlayStation'ın yayınladığı daha önceki Gran Turismo 7 fragmanlarında 400'den fazla araç bulunacağı, 4K ışın izleme özelliğinin aktif olacağına dair fragmanlar da paylaşılmıştı. PS5 ve PS4'e özel olarak çıkış yapacak Gran Turismo 7'nin başlangıç fiyatı 699,00 TL olarak açıklandı.

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PORSCHE VİSİON GRAN TURİSMO 7'YE ÖZEL ÇIKIYOR

Ayrıca Porsche'nin elektrikli konsept aracı Porsche Vision, sadece Gran Turismo 7'de oynanabilir olacak.

İster bir turnuva yarışçısı olun, ister bir koleksiyoncu, modifikasyon ustası, tasarımcı ya da fotoğrafçı; hayranların severek oynadığı GT Senaryo, Arcade ve Sürüş Okulu gibi muhteşem oyun modlarıyla çizginizi bulun.

GRAN TURİSMO 7 DEEP FOREST YARIŞ PİSTİ OYNANIŞ FRAGMANI


Gran Turismo 7'den oynanış fragmanı yayınlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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