Grammy'ye de, onunla bağlantılı olan herkese de...

'GELECEK YIL BİR SEPET ŞEKERLEME GÖNDERECEĞİM'

Model Gigi Hadid ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi olan Malik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Grammy'ye de onunla bağlantılı olan herkese de... "diye başlayan öfke dolu bin paylaşım yaptı. Grammy ödüllerinin dağılımının şaibeli olduğunu ileri süren Malik, el sıkışıp hediyeler gönderenlerin kazanma şansı olduğu ileri sürdü. Zayn Malik "Gelecek yıl size bir sepet şekerleme göndereceğim" diye yazdı.

TAYLOR SWIFT DÜETİYLE ADAY OLMUŞTU

Genç yaşında One Direction grubuyla adını duyuran Zayn Malik, solo kariyerinde üç albüm yayınladı. Fakat bunların hiçbiri Grammy'ye aday gösterilmedi. Sadece Taylor Swift ile düet yaptığı "I Don't Wanna Live Forever" ödüle aday gösterildi.

ZAMANLAMA UYGUN OLMADIĞI İÇİN İDDİASI

Zayn Malik'in oca ayında yayınladığı Nobody Is Listening adlı albümü ise koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle bu yıl Grammy adayları arasına alınmadı. Bu yılki adayların 31 Ağustos'a kadar yayınlanmış olması gerekiyordu. Zayn Malik, tartışma konusu olan ilk tweet'inin ardından bir mesaj daha paylaştı. Orada da bir önceki paylaşımının kişisel olmadığının altını çizerek ödüllerle ilgili yeterince açıklık ve şeffaflık olmadığını ileri sürdü. Grammy ile ilgili eleştireler yapan tek müzisyen Zayn Malik değil. The Weeknd, Drake ve Halsey de benzer yorumlarda bulunmuştu. The Weeknd de bu yıl Grammy adayları arasında yer almamasını bir tür dışlanma olarak nitelendirmişti.

KISA SÜRE ÖNCE BABA OLDU

28 yaşındaki Zayn Malik, bir süredir top model Gigi Hadid ile birlikte. Çift bir süre önce Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

Kaynak: Hürriyet