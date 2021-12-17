Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo başkentlilerle buluştu - Haberler
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Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo başkentlilerle buluştu

Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo başkentlilerle buluştu
AA / Eda Özdener - Haberler | Kültür Sanat

Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo, Ankara'da ilk kez konser verdi.

ANKARA (AA) - Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo, Ankara'da ilk kez konser verdi.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Büyük Salon'daki konserde, Michel Camilo kendisine ait 1 No'lu Piyano Konçertosu'nun yanı sıra Leonard Bernstein'in Candide Üvertürü ile George Gershwin'in Rhapsody in Blue eserlerini seslendirdi.

Camilo'ya Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Michel Camilo ve Deliorman yönetimindeki CSO, konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Defalarca bis yapan Camilo, repertuvar dışında 2 eserlik solo performans sergiledi.

Camilo yarın akşam da gitarist Tomatito ile de bir konser verecek.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri

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