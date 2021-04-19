GRAFİKLİ-Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı
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GRAFİKLİ-Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı

GRAFİKLİ-Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan - Haberler | Güncel

Kovid-19 verilerine göre, 18 Mart-18 Nisan'ı kapsayan sürede vefatlar 4 kat, ağır hastalar ise 2 kat arttı.

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Kovid-19 verilerine göre, 18 Mart-18 Nisan'ı kapsayan sürede vefatlar 4 kat, ağır hastalar ise 2 kat arttı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, şubat ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler yarı yarıya azaldı.

Kovid-19 nedeniyle 1 Şubat'ta 124 kişi hayatını kaybetti. Vefatların kademeli şekilde azaldığı ayın son gününde 66 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Marttan itibaren vefatlarda artış yaşanmaya başladı. Bu ayın ilk gününde 69 kişinin, 18'inde 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, mart ayının 21'inde vefatlar üç haneli rakamlara çıktı. O gün 102, 31 Mart'ta ise 152 kişi hayatını kaybetti.

Artış nisan ayında da devam etti. 1 Nisan tablosunda vefatlar 176'yken, 6 Nisan'da 200'ü aşarak 211 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle 18 Nisan'da 318 kişi hayatını kaybetti. 18 Mart'ta 81 kişinin yaşamını yitirdiği göz önüne alındığında, 1 aylık süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatların 4 kat arttığı görüldü.

Ağır hastalara ilişkin tablo

Ağır hasta sayısı da şubat ayında azaldı. 1 Şubat'ta durumu ağır Kovid-19 hasta sayısının 1615, 15 Şubat'ta 1232, 28 Şubat'ta ise 1191 olduğu belirtildi.

Martın başlangıcıyla beraber ağır hastalar da artmaya başladı. Kovid-19 tedavisi gören ağır hasta sayısı 1 Mart'ta 1215, 15 Mart'ta 1425 ve 18 Mart'ta 1503 oldu.

Ağır hasta sayısı 30 Mart'ta ise 2 bini aştı ve 2 bin 54 olarak açıklandı.

Nisan ayının ilk haftasında ağır hastalar 2 bin 604'e kadar yükseldi. Bu ayın ikinci haftası bittiğinde 14 Nisan'da rakam 3 bini aşarak 3 bin 18 olarak kaydedildi.

Son üç günde ağır hasta sayısında artış eğilimi sürdü ve 16 Nisan'da 3 bin 205, 17 Nisan'da 3 bin 240 olarak duyuruldu.

Tabloda 18 Mart'ta 1503 olarak açıklanan ağır hasta sayısının 18 Nisan'a gelindiğinde 2 kat artarak 3 bin 275'e yükseldiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan

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