'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
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'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor

İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz - Haberler | Güncel

'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor Trabzon'da 3 çocuk annesi kadın gözyaşı otu tanelerinden 15'e yakın takı ve süs eşyası yapıyor Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki üç çocuk annesi Elif Ulusoy "gözyaşı otu" olarak bilinen bitkinin tohumlarını sanata dönüştürüyor.

'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor

Trabzon'da 3 çocuk annesi kadın gözyaşı otu tanelerinden 15'e yakın takı ve süs eşyası yapıyor

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki üç çocuk annesi Elif Ulusoy "gözyaşı otu" olarak bilinen bitkinin tohumlarını sanata dönüştürüyor.

3 yıl önce gözyaşı bitkisi tanelerinden tesbih yapıldığını farkeden Elif Ulusoy, yaptığı proje ile dikkat çekti. Gün geçtikçe işini geliştiren Ulusoy, gözyaşı otu tanelerinden 15'e yakın takı ve süs eşyası yapıyor. Gözyaşı otu tohumlarını bahçesinde yetiştiren Ulusoy, hasat ettiği tohumları el emeği ile sanata dönüştürüyor. Yaptığı ürünlerin sosyal medya ve sergilerde ilgi gördüğünü belirten Ulusoy, Usta Öğretici Belgesi'ni alarak meraklılarına bu işi öğreteceğini söyledi.

Yaptıkları bir proje ile işe başladıklarını belirten Elif Ulusoy, "Of Ziraat Odası'nın bir proje çalışması vardı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen. Biz de proje kapsamında bir tesbih projesi yaptık. Bizim yaptığımız proje Trabzon'da birinci seçildi. Sonra Ankara'ya gittik. Orada tesbihimizi tanıtma imkanı bulduk. Bu göz yaşı otu olarak biliniyor. Türkiye'de bir kaç yerde var fakat bizim kadar ilerleyeni duymadık. Biz Of'ta yaşadığımız için bunu Of Gözyaşı Otu Tesbihi olarak adlandırdık. Tohumu köyde bir teyzemizden aldık. O da Balıkesir'den buraya getirmiş. Tohumlar çürümüyor. Uzun yıllar dayanabiliyor. Bahçede yetiştiriyorum bitkisini sonra hasat ediyorum. 1 metre uzunluğunda oluyor bitkisi. Hasattan sonra dibinden 5 santim yukarıdan kesiyorsun sonraki senelerde yine açıyor. Yaklaşık 15 çeşit takı üretiyoruz. Tesbih, kolye, bileklik, anahtarlık, telefon ipi, erkek tesbihi ürünler yapıyoruz. Yaptığım ürünleri çeşitli yerlerde sergiliyoruz. Turistik yerlerde 6-7 Ekim'de Trabzon'da sergimiz var. Sosyal medyadan insanlar Of Tesbihi yazarak bize ulaşabiliyor. Maliyeti çok yüksek değil. İlk kez gören insanların dikkatini çekiyor. Bir bitkiden böyle süs eşyalarının yapılmasını ilginç buluyorlar. Şaşkınlıkla karşılıyorlar. Bazı insanlar biliyor ama bilmeyenler çoğunlukta. Kötü enerjiyi aldığı biliniyor. Boş zamanlarımda bu işle uğraşıyorum. Bir an önce işlerimi bitirip bu işle uğraşmak istiyorum. Gerçekten işimi çok seviyorum. Beni stresten uzak tutuyor. Pandemi döneminde de bana çok iyi geldi. Bu işin nasıl yapıldığını merak edenler oluyor. Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğreticilik belgemi aldım. Öğrenmek isteyenlere bu işi öğretebileceğim" dedi.

'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor
'Gözyaşı Otu' tanelerini sanata dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz

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